I suoi primi 40 anni: che festa in famiglia per Anna Maria Musacchio

PORTOCANNONE. Auguri dalla sua famiglia ad Anna Maria Musacchio, che oggi taglia il traguardo dei suoi primi 40 anni.

«Il piacere di condividere questa giornata nel segno della continuità per il tuo percorso di vita è forte, una donna importante per la nostra vita, colonna di sensibilità, idealista da sempre per un mondo migliore. Continueremo a riempire d'amore la tua quotidianità con forza e motivazione che parte sempre dal cuore.

Auguri felici per I tuoi quaranta anni di vita, moglie, madre, donna. Con affetto Tuo marito Andrea e I tuoi figli Domenico e Stefano».