Auguri

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Anniversario di ordinazione per don Alessio Rucci. "Quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo", 1 Pt 2,5. I più felici auguri a don Alessio Rucci per un sempre vivo e fecondo ministero sacerdotale nel giorno del suo anniversario di ordinazione dalla comunità parrocchiale Sant'Antonio di Padova in Santa Croce di Magliano.