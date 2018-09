Sabato speciale per Denis e Julia: diventano marito e moglie

MONTENERO DI BISACCIA. Oggi, sabato 8 settembre, fiori d'arancio per Denis e Julia. «Belli, giovani e innamorati, una storia d'amore degna di una favola, e come in tutte le favole, non potevamo desiderare finale migliore: oggi sposi! Con l'augurio che la vita intrapresa insieme possa regalarvi ancora infinite soddisfazioni. Congratulazioni ragazzi, dalla famiglia, dagli amici e dalla zia Maria Luisa che nutre per voi un affetto sconfinato».