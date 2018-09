Magnifico fiocco azzurro a Termoli: nasce in casa il piccolo Gennaro Mattia

TERMOLI. Un parto in casa, quando si fa di necessità virtù, a Termoli. Immense congratulazioni alla coppia formata da Concetta Lanzoni e Luca Marinelli per la nascita dello splendido Gennaro Mattina, avvenuta ieri alle 2.30. Un messaggio speciale quello che ha inviato a loro Morena Marangi e a cui si associa Termolionline. Un auspicio sincero per una vita che dovrà essere colma di sole gioie e felicità.