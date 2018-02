Topo d'appartamento rimane chiuso in gabbia, arrestato dalla Polizia

CAMPOBASSO. Ieri 21 febbraio, personale della la Polizia di Stato ha tratto in arresto un pregiudicato di questo capoluogo, U. C. di anni 26, per tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale.

Su segnalazione della Sala Operativa, una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico si recava in Contrada Macchie per un tentativo di furto in una civile abitazione contigua ad una carrozzeria, presso cui, alle ore 16.30 circa, il ladro era stato sorpreso in casa, precisamente nel soggiorno, dai proprietari che stavano guardando la tv, asserendo di essere capitato nell’abitazione perché voleva chiedere informazioni su un’autovettura in vendita nella vicina carrozzeria. Il proprietario dapprima gli intimava di lasciare la propria abitazione e, poi, insospettito dalla spiegazione poco plausibile fornita dall’uomo, contattava il 113 per segnalare l’accaduto, chiudendo nel contempo il cancello della sua proprietà per impedire al ladro di fuggire.

Gli operatori della Squadra Volante, prontamente giunti sul posto, provvedevano, a fronte del palese tentativo di furto, a bloccare il soggetto e, dinanzi alla sua resistenza attiva ed alla sua incapacità di spiegare il perché della sua presenza dentro un’abitazione altrui, lo accompagnavano in Questura. Si provvedeva pertanto ad avvisare il magistrato di turno che disponeva l’arresto del 26enne.