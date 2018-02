A San Martino in Pensilis scoperta e sequestrata una discarica abusiva

SAN MARTINO IN PENSILIS. I Carabinieri Forestali della Stazione di Termoli, durante un servizio mirato al contrasto del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, hanno rinvenuto e posto sotto sequestro, in agro del Comune di San Martino in Pensilis, due casolari diroccati al cui interno era stata realizzata una vera e propria discarica abusiva di rifiuti speciali, pericolosi e non.

In particolare sono state trovate diverse centinaia di contenitori di fitofarmaci utilizzati in agricoltura ed altamente tossici per l’ambiente, per gli uomini e per gli animali se non smaltiti nei modi previsti dalla Legge.

Oltre ai suddetti contenitori, alcuni ancora semipieni, nei locali ispezionati erano stati abbandonati anche numerosi bidoni contenenti oli idraulici esausti, filtri, pneumatici ed altro materiale di scarto proveniente dalla manutenzione di mezzi agricoli. Le indagini hanno portato alla denuncia all’Autorità Giudiziaria di n. 2 persone, originarie di del Comune di Portocannone, che si sono rese responsabili della realizzazione della suddetta discarica in violazione alla normativa ambientale.

I numerosi controlli posti in essere dai militari dell’Arma, nella sua componente Forestale, hanno portato, tra l’altro, all’accertamento di numerose violazioni di carattere amministrativo per le quali si è proceduto ad elevare diverse sanzioni pecuniarie.

Le violazioni più ricorrenti risultano essere l’abbandono indiscriminato di ogni genere di rifiuto (pneumatici, calcinacci, plastica, vetro, amianto) che mettono a serio rischio angoli di territorio per lo più incontaminati nonché la salute dei cittadini.

L’invito a tutti i cittadini , è quello del doveroso rispetto dell’ ambiente in cui si vive, collaborando e segnalando ai Carabinieri Forestali ogni situazione o atto al limite della legalità.