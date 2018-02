Allerta meteo, stop ai mezzi pesanti dalle 22 di domenica a martedì prossimo

CAMPOBASSO. In considerazione degli avvisi di condizioni meteorologiche avverse, diramati dal Dipartimento della Protezione Civile nei giorni 23 e 24 febbraio, il prefetto di Campobasso, Maria Guia Federico, ha convocato oggi una riunione del Comitato Operativo Viabilità, allargato anche alle altre Forze di Polizia, agli enti proprietari delle strade e ai gestori dei servizi pubblici essenziali.

Nel corso dell’incontro sono state analizzate le previsioni atmosferiche che ipotizzano, per i prossimi giorni, anche in questa provincia, precipitazioni a carattere nevoso accompagnate da un brusco calo delle temperature con conseguente possibile formazione di strati di ghiaccio lungo le arterie viarie sia urbane che extraurbane.

Dopo una attenta valutazione delle pianificazioni operative dei singoli enti del soccorso e dei gestori dei servizi per garantire una efficace capacità di risposta anche in presenza di eventuali situazioni di criticità che possano presentarsi nelle prossime ore, è stata condivisa la necessità di mantenere attiva la reperibilità di una adeguata aliquota di personale che possa tempestivamente intervenire in caso di emergenza, fermo restando che, ove necessario, sarà prontamente convocato presso questa Prefettura il Centro Coordinamento Soccorsi.

Al fine di prevenire pericoli per l’incolumità pubblica, sentita Viabilità Italia e le Prefetture limitrofe, con il provvedimento che si allega in copia, è stato vietato il transito, a decorrere dalle ore 22 di domenica 25 febbraio sino alle ore 24 di martedì 27 febbraio, su tutta la rete extraurbana di questa provincia, dei veicoli e complessi di veicoli per il trasporto di cose di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate.

Sarà curata, come per gli anni passati, anche una comunicazione omogenea e coordinata, attraverso comunicati stampa condivisi che possano consentire una informazione completa per i cittadini e gli utenti della strada.