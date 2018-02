Emergenza neve a Termoli: in azione 5 mezzi e 4 pattuglie dei Vigili urbani

TERMOLI. Nuovo aggiornamento dal Coc, Centro Operativo Comunale, riunito in Comune.

Le precipitazioni nevose proseguono sulla città di Termoli e parallelamente continua l’attività del Coc e degli uffici tecnici del Comune. In queste ore sul territorio cittadino sono in azione tre mezzi spazzaneve che stanno provvedendo a mantenere pulito il manto stradale.

I mezzi sono in servizio su tre macro-aree;

il primo nell’area di Termoli nord, viadotto Foce dell’Angelo, via del Mare, quartiere colle della Torre;

il secondo via Corsica, via Martiri della Resistenza, via Molinello, via Asia;

il terzo nell’area del quartiere Difesa Grande e zone limitrofe.

Allo stesso tempo sono in azione due mezzi spargisale.

Si ribadisce la chiusura di tutte le scuole per domani martedì 27 febbraio e si comunica la presenza di quattro pattuglie della Polizia Municipale in fase di monitoraggio sul territorio, pronte ad intervenire in caso di necessità.