TERMOLI. La neve non ha avuto, forse, la continuità desiderata soprattutto dai più piccini, che la vivono come una bianca magia. Disagi tutto sommato limitato oggi per l’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla città e sulla costa adriatica. Vedremo cosa accadrà nella notte, dove le temperature arriveranno sotto lo zero, nulla a confronto con la rigidità del clima che si annuncia nell’hinterland e in collina.

La perturbazione siberiana Buran (o Burian) potremo averla alle spalle solo verso il fine settimana, per cui meglio essere cauti.

Il nostro inviato speciale Michele Trombetta ha battuto a tappeto la città nel pomeriggio, immortalando e fotografando angoli del territorio urbano, ma c’era poco, oggettivamente della coltre bianca accumulatasi in mattinata.