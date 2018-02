Mezzi spargisale impegnati tutta la notte contro l'insidia del ghiaccio

TERMOLI. Non cessa l'ondata di gelo più che di maltempo sulla costa e dall'amministrazione comunale di Termoli raccomandano attenzione e prudenza, soprattutto per il rischio ghiaccio.

«Prosegue l'ondata di freddo intenso in Molise e nella città di Termoli. Nel corso della notte si è provveduto a spargere sale su strade, marciapiedi e nei tratti antistanti uffici pubblici, caserme, farmacie, chiese, banche, poste e altri siti di interesse dei cittadini.

Le temperature nella notte sono scese sotto lo zero pertanto potrebbe ancora essere presente del ghiaccio. Ai cittadini si raccomanda pertanto prudenza.

Le pattuglie della Polizia Municipale sono in perlustrazione sul territorio pronte ad intervenire in caso di necessità. Le scuole rimarranno chiuse per tutta la giornata».