Quattro onorificenze del Ministero della Difesa alla compagnia di Larino

LARINO. Nel corso di una breve cerimonia tenutasi presso il Comando Compagnia Carabinieri di Larino, alla presenza di Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri in servizio presso la sede, il Comandante Provinciale di Campobasso, Colonnello Marco Bianchi, unitamente al Comandante della Compagnia di Larino, Maggiore Raffaele Iacuzio, ha consegnato onorificenze concesse dal Ministero della Difesa al personale che presta servizio ai Reparti della Compagnia di Larino distintosi per le qualità professionali, militari e morali dimostrate durante gli anni di servizio a favore della collettività. In particolare, sono stati consegnati i diplomi per la croce di anzianità di servizio militare (16 o 25 anni) al Mar. CASALI Alessandro (Comandante della Stazione Carabinieri di Petrella Tifernina), Brig. Ca. Q.S. MONTANARELLA Giovanni (addetto alla Stazione Carabinieri di Rotello, Vice. Brig. NARDELLA Vincenzo (addetto alla Stazione Carabinieri di Ururi, App. Sc. PICECI Adriano (addetto al Nucleo Comando di Compagnia Carabinieri Larino).