«La politica pensa alle elezioni e le strade ghiacciate sono abbandonate»

MONTECILFONE. Strada Sinarca divenuta nella notte una pista da slittino naturale e chi conosce bene gli sport invernali, anche quelli più di nicchia, sa bene cosa significhi. Diverse le auto in panne lungo le curve che portano verso la costa e c’è chi lamenta l’assenza di interventi.

«Dopo la nevicata il totale abbandono. Ora la politica e gli enti preposti sono concentrati verso le elezioni. La sicurezza passa in secondo piano. Parlo da cittadino che dal paese si reca a Termoli per lavoro tutti i giorni.

La strada Sinarca, detta del Ma,re è appaltata da anni ma versa in totale abbandono, con la pioggia o nevediventa un vero pericolo per i pendolari.

La strada che porta sulla fondovalle Biferno gestita dall'ente bonifica fino al 2016 era una strada che veniva manutenuta e curata dalla stesso ente sia d'inverno che d'estate. Da almeno 1 anno versa in una situazione disastrosa in tutti i periodi dell'anno. Questa mattina scendendo da Montecilfone in molti si sono ritrovati una vera pista di pattinaggio rischiando sulla propria pelle auto e infortuni. Ricordo a tutti che il sale costa meno dello zucchero. Allora mi chiedo chi deve garantire la sicurezza e i servizi ora che ruolo svolge? Gli enti hanno un costo per la collettività e i servizi non vengono assolutamente garantiti. Possibile che nessuno vigila su questi disservizi? Un cittadino pendolare».

Per fortuna passa sempre un'anima pia o qualche conoscente capace di rimorchiarti fino a destinazione, cosa che è stata difficile ad esempio al pullman di linea extraurbano che arriva a Larino, fermato anch'esso dalla patina del ghiaccio.