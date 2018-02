Tenta di rubare una macchina, malmenato e scacciato dai residenti

SAN MARTINO IN PENSILIS. Quante volte abbiamo sentito parlare delle ronde, beh, un tipico esempio di auto-difesa da parte della cittadinanza laddove per ovvi motivi le forze dell'ordine non possono coprire ogni lembo di territorio.

Un furto d'auto è stato sventato nella notte a San Martino in Pensilis, nei pressi della cabina elettrica. Il malvivente, che forse non era così accorto, è stato colto sul fatto, malmenato e scacciato da alcuni residenti che si erano resi conto del maldestro tentativo.

Sono state anche allertate le forze dell'ordine e una pattuglia dei Carabinieri è sopraggiunta per cercare di individuare l'aspirante manolesta.