Esce fuori strada e si ribalta con l'auto, illesa una 35enne romena

PORTOCANNONE. Il ghiaccio è una insidia seria, la peggiore che chi è al volante. E' stata la causa di una drammatica uscita di strada avvenuta tra Campomarino e Portocannone, sulla Sp 40. Alla guida una donna di nazionalità straniera, la 35enne E. S., romena, che risiede a Portocannone.

Per fortuna l'uscita di strada e il ribaltamento non hanno causato danni alla persona, ma solo al veicolo, lei è uscita illesa, in preda a un grande spavento.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, il 118 coi volontari della Misericordia in ambulanza e i Carabinieri della stazione di Campomarino. La donna è stata comunque trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Termoli per accertamenti. Secondo una prima ricostruzione, anche in questo caso la guida non era stata improntata alla prudenza, vista la strada ghiacciata, ma la macchina viaggiava a velocità sostenuta.