Operai al lavoro alla rotonda demolita, Di Francia: aspettate che il sole sciolga il ghiaccio

TERMOLI. Al di là dei soliti commenti proposti dai leoni di tastiera (altro che additare noi di esserlo...) anche l'amministrazione comunale di Termoli considera un danno causato da auto pirata la demolizione della rotonda al porto. Il consigliere comunale di maggioranza Salvatore Di Francia segnala quanto segue, mentre gli operai sono al lavoro per mettere la rotatoria d nuovo in sicurezza.

«Ho appena terminato un giro per la città e le condizioni sono queste: le strade principali in prossimità del centro cittadino sono libere, Colle della Torre, Rio Vivo, Colle Macchiuzzo e Difesa Grande sono ghiacciate, mentre le arterie secondarie sono ancora tutte ghiacciate, i marciapiedi sono tutti ghiacciati, La temperatura è ora di -3 gradi. Se dovete uscire di casa fatelo solo se è urgente. Aspettate che il sole sciolga il ghiaccio. Gli operai del comune sono in azione per spargere i sale sui marciapiedi».

Intanto, sappiamo, sempre grazie a Di Francia, che l'auto ha lasciato pezzi sul posto e che ci sono le telecamere del porto turistico che hanno filmato l'impatto.