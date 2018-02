Nevica e a Termoli gli autobus non sono attrezzati, corse saltate e utenti a piedi

TERMOLI. Nevicata serale a Termoli e per i viaggiatori e pendolari del servizio di trasporto urbano di Termoli il rientro a casa nelle ultime corse disponibili, in mezzo alla bufera di neve, è diventata una utopia, anzi un miraggio.

Senza alcun avviso, anche perché non c'è sinceramente mai stata una simile iniziativa, i conducenti hanno scelto di rientrare perché le condizioni erano estreme, anche a causa di autobus non adeguatamente attrezzati, dunque una decisione improntata a garantire l'incolumità e sicurezza degli stessi utenti. L'improvvisa ondata di neve che ha determinato le condizioni di disagio alla circolazione avvenuta quasi a fine servizio ha impedito oltretutto di recarsi alla rimessa per poter ovviare alla situazione.

Peccato per quella decina di persone che dovevano rincasare verso Porticone, Difesa Grande e Colle Macchiuzzo, lasciate a piedi sotto la neve.

Non discutiamo la volontà degli autisti di privilegiare l'aspetto della sicurezza, ma viste le previsioni meteo si poteva anche ovviare permettendo agli autobus di transitare con le opportune accortezze. C'è anche chi ha dovuto prendere il taxi!