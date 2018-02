False incaricate TeAm tentano di entrare in casa di anziani: attenti alla truffa

TERMOLI. Ne inventano di tutti i colori. Non bastassero i finti ispettori Inps, Inail, delle aziende elettriche e del gas e di chissà quali altri enti, che a Termoli i truffatori si presentano sotto le insegne, addirittura, della Teramo Ambiente.

Sappiamo bene che l’azienda è in regime di prorogatio, sarebbe assai difficile giustificare un sondaggio a tappeto tra la popolazione per chiedere o controllare direttamente come si faccia la differenziata.

Beh, è quanto accaduto ieri in via Mascilongo, dove due donne si sono spacciate – letteralmente – per incaricate della Teramo Ambiente addette alla verifica del corretto conferimento.

Per fortuna, nel caso indicato, non è successo nulla, nonostante le abili trasformiste siano riuscite a intrufolarsi nella casa di due anziani, ma non sappiamo cosa possa essere accaduto in altre abitazioni, immaginando che non si trattasse di un episodio isolato di tentata truffa o furto.

Il consiglio è sempre quello, non fate entrare in casa chi non conosciate bene, specie se si spacciano per ditte o enti che solitamente non danno incarichi a domicilio.

Un articolo di denuncia, il nostro, che sottolineiamo all’attenzione dell’amministrazione comunale di Termoli e della stessa TeAm, oltre che delle forze dell’ordine.