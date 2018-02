Ruba un bancomat e acquista a ripetizione prodotti sotto i 25 euro

TERMOLI. Acquistare prodotti sotto i 25 euro per poter usare un bancomat rubato poco prima. E’ la testimonianza che ci viene direttamente dalla famiglia derubata.

«Buonasera, vi voglio raccontare quello che è successo oggi, magari sarà utile anche per altre persone

Alle ore 15.15 hanno rubato il bancomat a mio marito, allo sportello dell’Unicredit, alle 15.27 già il ladro faceva spesa alla Fontana, acquistando prodotti di valore sotto i 25 euro. Così facendo non gli serviva né il codice pin né la firma. Per nostra fortuna ci sono arrivati dei messaggi sul cellulare e cosi abbiamo bloccato la carta, ma dico io anche le commesse, se ti viene uno che in un quarto d'ora compra 5 prodotti pagando uno alla volta con la stessa carta ma non ti viene nessun dubbio?»