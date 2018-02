Percorrenza sulla linea ferroviaria Adriatica assicurata, operai scongelano gli scambi

TERMOLI. Evitare guai sulla direttrice Adriatica, che già in un tratto che ci riguarda, tra Termoli e Lesina, viaggia a binario unico. Il freddo e il gelo inusuale di questi giorni ha costretto gli operai della Rfi a evitare che sulla linea ad alta capacità che porta dal Salento al Nord gli scambi si congelassero, com'è avvenuto in modo assurdo nel Lazio e a Roma in particolare.

Per questo, sfidando temperature sotto lo zero i tecnici hanno provveduto a gettare l'antigelo sul materiale rotabile alla stazione di Termoli, mettendo al sicuro la percorrenza sulle tratte sia regionali che a lunga gittata.