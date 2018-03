A Termoli nuovo tentativo di furto in casa andato a vuoto, la Polizia sulle tracce di due uomini

TERMOLI. Ci risiamo: nella tarda mattinata di oggi, intorno a mezzogiorno, due individui alti e di corporatura robusta, si sono introdotti nella palazzina di via dei Castagni 62 con il chiaro intento di mettere a segno uno o più furti in appartamento;

per fortuna le loro intenzioni sono andate miseramente a vuoto grazie anche alla prontezza di riflessi di una inquilina, la quale mentre stava rientrando nel suo appartamento, ha visto con la coda dell'occhio un’ombra scura alle sue spalle e con fare fulmineo è entrata in casa.

Nonostante il malintenzionato abbia tentato di spingere la porta per non farla chiudere, la signora è riuscita al volo a mettere il catenaccio e, comprensibilmente agitata, ha chiesto aiuto gridando per farsi sentire da più di qualcuno.

L’aspirante ladro, nonostante questo, ha cominciato a battere con i pugni sulla porta, ma poco dopo, insieme al suo complice, non potendo più fare altro, si è dato alla fuga.

I due malviventi avevano anche escogitato un piano spruzzando una sorta di crema sull'occhio magico, per non far vedere fuori e magari costringere l'inquilino di turno a farsi aprire la porta senza farsi prima vedere in faccia.

Un’ inquilina del piano di sotto alla signora che è stata fatta oggetto di attenzione dei due malfattori, sentendo le grida, si è affacciata sulle scale ed è riuscita a vedere i due:

uno vestito di nero e l’altro di blu con il cappuccio in testa, si stavano dileguando a bordo di una macchina di grossa cilindrata scura, probabilmente un’Audi A6, il tipo di macchina che negli ultimi tempi ricorre sempre nelle testimonianze degli episodi di furti con scasso accaduti in città.

La raccomandazione di rito, soprattutto per le persone anziane e sole in casa, è di non aprire mai a nessuno se non si è certi dell'identità della persona, anzi, come hanno detto gli stessi agenti della Polizia di Stato intervenuti sul posto, che se non si conosce la persona che suona al campanello di casa, bisogna chiamare subito la polizia o i carabinieri e magari a voce alta riferirlo agli stessi delinquenti lasciati fuori. Questo è un ottimo deterrente per farli scappare.

Sul posto per raccogliere le deposizioni è intervenuta una pattuglia della Polizia di Stato.