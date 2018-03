Intelligenti e spregiudicate, entrano in empatia e truffano gli anziani

TERMOLI. Intelligenti e spregiudicate. Sono così le ragazze che cercano di carpire la fiducia degli anziani, intrufolandosi nelle loro abitazioni presentandosi persino come operatrici Caritas con tanto di casacca informale e scritta, ovviamente mendaci.

In due sono state denunciate dai Carabinieri di Termoli, grazie sempre all’attività di controllo del territorio, base per ogni successiva indagine.

Di origini balcaniche, probabilmente albanesi, anche si vivono in provincia di Foggia, con un italiano garbato, capace di assecondare i loro fini, stazionavano sulle panchine di piazza Donatori di Sangue e adocchiavano da questo osservatorio centrale e privilegiato coloro che passavano, specie gli anziani, come detto.

Individuavano i potenziali bersagli e una volta deciso come muoversi entravano in azione.

Due i casi che sono stati al centro della denuncia, in uno si sono addirittura offerte come mediatrici per un affare di compravendita relativo a un mezzo agricolo; l’altra circostanza, più classica, hanno camuffato il loro aspetto per mostrarsi della Caritas e hanno approfittato della gentilezza altrui per compiere un furto di 1.500 euro.

Le vittime – almeno in questo caso - hanno sporto denuncia e hanno superato quella velata timidezza che a volta non induce a voler svelare l’accaduto.

Da qui è partiti l’attività investigativa e le due donne sono state rintracciate, sempre mentre gironzolavano nei pressi del parcheggio del vecchio ospedale. Per loro denuncia a piede libero per truffa e furto e proposta di allontanamento dal territorio con foglio di via obbligatorio, che ora è al vaglio della questura.

Due persone che avevano precedenti specifici, ma non commessi in Molise.

Entrano nelle case con la capacità di creare empatia con le vittime designate, scrutando foto di famiglie e il bottino da trafugare, si addentrano nel privato e poi inventano quello che serve loro per compiere il misfatto.

La conferenza stampa odierna di via Brasile, alla presenza del maggiore Fabio Ficuciello, oltre al comandante di stazione Filippo Cantore e altri militari, trasmessa in diretta Facebook da Termolionline è servita proprio per sensibilizzare e lanciare un messaggio all’opinione pubblica, parimenti continuano gli incontri nei centri sociali e presso le sedi di associazione con vere e proprie lezioni anti-truffa. L’antidoto numero 1? Non aprire agli sconosciuti, specie se si è soli.