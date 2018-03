In 4 restano in panne col fuoristrada nel fiume, salvati dai Vigili del fuoco

MAFALDA. Si avventurano a guadare il letto del fiume Trigno, che in questi giorni ha una portata non certo blanda, e rimangono in mezzo al fiume col loro fuoristrada. In 4 i ragazzi che sono rimasti col mezzo in panne e hanno dovuto chiamare Carabinieri, Vigili del fuoco e il 118, poiché hanno anche subito un principio di ipotermia. La disavventura è avvenuta tra le 19.30 e le 20. I pompieri anche attraverso l’utilizzo dei mezzi in dotazione per il soccorso fluviale hanno tratto in salvo i 4 malcapitati.