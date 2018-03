MAFALDA. Dal comandante del corpo dei Vigili del fuoco di Campobasso, Cristina D’Angelo, un plauso è stato indirizzato ai ragazzi del 115 intervenuti ieri sul Trigno.

Impreviste le cause alla base di una disavventura finita bene per i 4 giovani dall' età media di 30 anni, che nella serata di ieri, a bordo di una campagnola, si sono ritrovati nel bel mezzo di una piena all'altezza di un tratto del fiume Trigno localizzato nel comune di Mafalda.

All'arrivo sul posto la squadra dei Vigili del fuoco del soccorso fluviale in supporto alla squadra ordinaria, rispettivamente intervenute da Campobasso e Termoli con 5 automezzi e 9 unità, ha tratto in salvo i 4 uomini rimasti in attesa di aiuto sul tettuccio del fuoristrada, fortunatamente bloccato tra le rocce ed in balia della forte corrente; indispensabile per il recupero, l'utilizzo di un gommone in dotazione alla squadra specializzata, che ha permesso il sicuro avvicinamento e recupero degli sventurati, riportati a riva illesi.

Salvataggio iniziato alle 19 circa ed ultimato alle 21.45 di ieri.

Sul posto anche i medici del 118 coi volontari della Misericordia in ambulanza e le forze dell’ordine.