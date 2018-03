Frana un altro pezzo di costone a Rio Vivo, sul posto i Vigili del fuoco

TERMOLI. Intervento dei Vigili del fuoco di Termoli nel tardo pomeriggio di ieri in via Rio Vivo a causa della caduta da un costone di rami e terreno, avvenuto però all’interno di un complesso residenziale privato.

Per fortuna non ci sono stati disagi particolare, anche perché la frana è stata contenuta all’interno della proprietà privata. Toccherà al proprietario del terreno che ha avuto un cedimento adesso mettere in sicurezza il sito.