Albero cresce sotto un tetto, rimosso dai Vigili del fuoco

CAMPOMARINO. Vigili del fuoco all’opera a Campomarino ieri a causa di un albero cresciuto sotto a un tetto. Arbusto che è stato rimosso dai Vigili del Fuoco. «Già qualche anno fa parlammo di questo alberello di fico nato sotto le tegole di Palazzo Norante – ci riferisce il consigliere comunale-blogger Luigi Romano - ne riparliamo nuovamente perché, venerdì mattina, da parte dei Vigili Urbani e l'amministrazione, si è deciso di far intervenire i mezzi ed i ragazzi dei Vigili del Fuoco per salvaguardare l'incolumità a persone e mezzi, per questo alberello che è cresciuto nuovamente, facendo cadere a terra calcinacci di varia grandezza.

Ci troviamo in via San Nicola, una traversa dove è situata una Cartolibreria e giusto di fronte alla traversa, la farmacia del paese, dove esiste questo antico stabile del 1900. “Taglio” che ha attirato un nutrito numero di cittadini incuriositi da tanto movimento di uomini e mezzi. Un saluto all'amico Peppe (operaio comunale), che dopo 40 anni di onorato lavoro è ancora attivo grazie al prolungamento degli anni di lavoro».