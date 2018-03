Inchiesta antidroga "8 marzo": tre degli imputati assolti dal Tribunale di Larino

TERMOLI. Tre imputati assolti dal giudice Tiziana Di Nino contro la richiesta del Pm di 5 anni di pena per spaccio di droga. Lorenzo Pistillo, difeso da Joe Mileti; Riccardo Lanzone, difeso da Nicolino Cristofaro e Nicolino Rinaldi difeso da Michele Liguori, hanno così passato le forche caudine del dibattimento processuale, al termine di una vicenda che li vide in manette. La sentenza è stata emessa ieri al tribunale di Larino. L’otto marzo 2013 la città di Termoli ripiombò nell'incubo della droga.

Una retata della Guardia di Finanza portò in cella sette persone tra termolesi (4), due persone del cratere e un pugliese, finiti in cella per uno smercio continuato e significativo di cocaina (tre chili in soli sei mesi), eroina, hashish e marijuana. Il periodo di attività investigativa (compreso tra la fine del 2010 e la prima metà del 2011) condiviso dai vertici della finanza adriatica con Boerner prima e la Rinaldi dopo hanno scoperto una vera e propria rete di spaccio ramificata sul territorio che acquistava gli stupefacenti in Puglia, nella zona di San Paolo Civitate, e la smerciava in piccole dosi con trucchetti e stratagemmi anche piuttosto dozzinali sulla costa termolese e in comuni come Santa Croce di Magliano e Bonefro.

Artefice di questa organizzazione il 49enne Alessandro Marchesani, pluri-pregiudicato già coinvolto in numerose operazioni antidroga nel passato e già condannato anche per traffico d’armi.