Che tempo che fa... nel giorno del voto: stasera torna la pioggia

TERMOLI. Una delle variabili capaci di condizionare l'affluenza alle urne oggi per le elezioni politiche è senza dubbio quella climatica e meteorologica. Storicamente, quando ci sono giornate di cattivo tempo la propensione a uscire per recarsi ai seggi è minore, per fortuna l'ondata di gelo è passata, resta qualche residuo dell'ultima perturbazione e in effetti, scrutando le previsioni meteo di MeteoinMolise.com e della stazione dell'Aeronautica militare entrambe prevedono possibilità di pioggia dalle 19 in poi, con la quasi certezza dopo le 22.

Come per invogliare ad affrettarvi tra mattino e pomeriggio, se non volete correre il rischio di bagnarvi.