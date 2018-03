Auto si ribalta e finisce nel canale di Bonifica a Rio Vivo

TERMOLI. Grande spavento per una coppia di giovani che con la loro auto ieri sera intorno alle 23 in via del germano reale, a Rio Vivo, con la loro auto, una Fiat 16 sono usciti fuori strada ribaltandosi e finendo uno dei canali di Bonifica laterali alla strada. Illesi i due giovani, il conducente di Pescara con la ragazza. Probabilmente non conoscevano la strada, complice anche la scarsa illuminazione.

Sul posto intervento dei Vigili del fuoco, del 118 e delle forze dell'ordine.