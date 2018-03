Auto si ribalta in via degli Abeti, sul posto gli agenti del Commissariato

TERMOLI. Intorno alle 19.30 altra disavventura in automobile finita con la vettura che si è ribaltata, ma anche qui è finita senza conseguenze fisiche per gli occupanti.

E' avvenuto in via degli Abeti, a Difesa Grande, a poca distanza dalla scuola elementare che ospita i seggi elettorali.

La macchina proveniva dal viale Santa Maria degli Angeli e ha svoltato per raggiungere via degli Abeti, finendo per perdere il controllo e finire fuori strada. Sul posto gli agenti del commissariato di Polizia.