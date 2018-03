Continua a franare il costone di Rio Vivo, sgomberate sei persone dai Vigili del fuoco

TERMOLI. Si aggrava con il maltempo di questi giorni e le continue piogge la situazione sul costone che sovrasta il quartiere di Rio Vivo. Il fango e la melma ormai hanno raggiunto la sede stradale e i residenti hanno contattato di nuovo i Vigili del fuoco.

Giunti sul posto in tarda mattinata, di concerto con l'ufficio tecnico del Comune di Termoli, è stato disposto lo sgombero di sei persone per i numeri civici 272 e 274, tra cui una disabile e due bambini, che ora sono sistemati in albergo a spese del Comune.