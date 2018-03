TERMOLI. A distanza di pochi giorni, poco più di una settimana, dall’ultima volta, ieri ancora fango dal costone di Rio Vivo, fenomeno che si è ulteriormente aggravato. «Abbiamo chiamato i Vigili del fuoco – si ribadisce una residente - stiamo aspettando il funzionario da Campobasso.

La melma è arrivata sulla strada». «La terra continua a cedere con le copiose piogge. I proprietari del terreno di sopra non vogliono dare l’autorizzazione al Comune per procedere ai lavori di messa in sicurezza nella loro proprietà. I lavori venivano fatti dal Comune con un finanziamento concesso dalla Regione Molise, per la messa in sicurezza del costone Rio vivo. Assurdo».

Lo sgombero ha riguardato sei persone per i numeri civici 272 e 274, tra cui una disabile e due bambini, che ora sono sistemati in un b&b a spese del Comune.