Disagio familiare, una 39enne soccorsa dal 118 e dai Carabinieri

TERMOLI. Allarme nel pomeriggio di ieri in via Corsica. Una signora di 39 anni ha chiamato le forze dell'ordine e il 118 per manifestare la sua critica situazione familiare e l'intenzione di togliersi la vita. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Termoli e il 118 coi volontari della Misericordia in ambulanza. La donna è stata portata all'ospedale San Timoteo.