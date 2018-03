Moto contro furgone in via Pertini, un 26enne portato all'ospedale

TERMOLI. Sirene spiegate di Carabinieri e 118, coi volontari della Misericordia, questa sera, intorno alle 19.45 in via Pertini, all'altezza dello svincolo per la Tangenziale. Uno scontro tra un furgone e una moto, con il centauro 26enne che ha avuto bisogno di cure mediche.

Il ragazzo, P. L. le sue iniziali, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo con ferite alla gamba.