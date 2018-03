Treno regionale investe e uccide un cane, linea ferma per un'ora e mezza tra Pescara e Termoli

TERMOLI. Disavventura e linea ferroviaria in tilt ieri mattina sulla tratta Termoli-Pescara, a causa dell’investimento di un cane nella zona di Montebello, tra Montenero di Bisaccia e San Salvo. Il macchinista del convoglio regionale che parte alle 9.40 dalla stazione adriatica non ha potuto evitare l’animale.

Si è accorto dell’incidente per il sobbalzo avuto dal locomotore e si è dovuto fermare anche per la sostituzione di un pezzo. Purtroppo, il proprietario del cane, che si era allontanato in aperta campagna, dopo aver visto la carcassa dell’anima martoriata dall’impatto si è agitato non poco. Conseguenza dell’investimento il blocco della linea adriatica tra Abruzzo e Molise, riattivata dopo un’ora e mezza alle 11.40. I treni in viaggio hanno subito ritardi fino a 90 minuti.