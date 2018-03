Non ci sarà l'autopsia sulla salma del 60enne che si è tolto la vita

TERMOLI. Il feretro del gommista 60enne che si è tolto la vita ieri viene restituito in queste ore alla famiglia. Non ci sarà autopsia.

L’uomo si è tolto la vita nella tarda mattinata di ieri, in via Egadi. Era in compagnia di un infermiere, che gli stava praticando delle terapie, postume a un intervento. A un certo punto gli ha chiesto di girarsi e in quel frangente ha estratto una pistola e si è sparato.

Purtroppo non c’è stato nulla da fare, i soccorsi chiamati in tempo reale, con il 118 e i volontari della Misericordia in ambulanza, e anche gli agenti del Commissariato di Polizia di via Cina, nulla hanno potuto. I medici hanno subito constatato l’avvenuto decesso. Il trambusto di sirene in uno dei luoghi di maggior transito della città adriatica ha richiamato molta gente nei pressi dell’abitazione del 60enne, che viveva solo.

Sulla salma dell’uomo non sarà effettuata l’autopsia, ma c’è stata solo una ricognizione cadaverica esterna.