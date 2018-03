Morte di Saiffedine Chaffar, Renzetti condannato per omicidio preterintenzionale

GUGLIONESI. Sei anni e sei mesi, ma inglobando anche i precedenti 34 mesi di pena avuta dalla Corte d’Appello di Campobasso. Questa la condanna subita ieri da Rosario Renzetti al tribunale di Larino.

E’ la terza sentenza di condanna a carico di Rosario Renzetti, la seconda al Tribunale di Larino, e questa volta si tratta di omicidio preterintenzionale.

La vicenda è nota, si riferisce al pestaggio del tunisino Saiffedine Chaffar, avvenuta il 4 novembre 2007. Renzetti, assieme al fratello Michele, assolto in appello, venne processato per le lesioni provocate al magrebino, dalle quali il giovane nordafricano non si riprese più, fino a perdere la vita sette anni e mezzo dopo. Proprio la morte del tunisino, allora 39enne, arrivata a pochi giorni dalla condanna di appello a due anni e 10 mesi, indusse la Procura di Larino a riaprire il caso e a formulare a carico del proprietario del bar di Guglionesi l’accusa di omicidio.

Il processo, con rito abbreviato condizionato, è iniziato lo scorso 17 luglio e dopo un paio di rinvii per legittimo impedimento dell’imputato, si è chiuso ieri alla seconda udienza dinanzi al giudice per le udienze preliminari Cristina Quaranta. Il Pm Ilaria Toncini ha chiesto ben 14 anni di carcere, per omicidio volontario. Il difensore di fiducia, Joe Mileti, assieme a Marisa Berarducci del foro di Vasto, invece si è battuto per derubricare l’accusa e il gup Quaranta alla fine ha accolto la tesi dell’omicidio preterintenzionale, condannando Renzetti a 6 anni e 6 mesi, inglobando però i due anni e 10 mesi di pena già comminati dai colleghi della corte di Appello di Campobasso. Tuttavia, lo stesso Mileti si è detto soddisfatto solo in parte del verdetto. Il rito abbreviato era condizionato all’acquisizione di perizie mediche e atti del primo processo.