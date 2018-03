Benzinaio 73enne si toglie la vita in aperta campagna

MONTECILFONE. Ennesimo episodio di disagio personale sfociato in tragedia, quello avvenuto nella tarda serata di ieri, intorno alla mezzanotte, in agro di Guglionesi, dove un benzinaio di 73 anni di Montecilfone si è tolto la vita in aperta campagna. Sul posto sono intervenuti il 118 coi volontari della Misericordia e i Carabinieri della locale stazione.

Purtroppo, nessun soccorso è stato possibile, poiché l'anziano era già cadavere al loro arrivo.