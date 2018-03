Indagine dei Nas in diverse mense scolastiche molisane, scoperte alcune criticità

CAMPOBASSO. Il NAS Carabinieri di Campobasso, coordinato dal Comandante Luogotenente Mario Di Vito, nell’ ambito di controlli relativi alla ristorazione collettiva, nell’ultimo periodo ha effettuato oltre 30 ispezioni presso le mense scolastiche della regione Molise, accertando in 8 istituti scolastici alcune criticità dovute alla mancanza di autorizzazione sanitaria e ai requisiti strutturali di alcuni locali adibiti a confezionamento e distribuzione dei pasti.

Nella circostanza, in sinergia con il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’ASReM, si è proceduto ad impartire specifiche prescrizioni per l’eliminazione degli inconvenienti riscontrati e, in alcuni casi, alla diffida dell’utilizzo di alcuni vani, nonché all’adozione di specifici accorgimenti per il confezionamento dei singoli pasti. Sono tuttora in corso accertamenti per verificare la reale corrispondenza tra gli alimenti somministrati e quelli previsti dai singoli capitolati d’appalto.