Lo scarto tra i valori e le azioni: la sinistra che non fa il suo mestiere

TERMOLI. Lo scarto tra i valori e le azioni: la sinistra che non fa il suo mestiere. Chi è di sinistra è per le opportunità e per i diritti. Chi è di sinistra vuole il cambiamento dello stato di cose presenti perché si batte per una società dove la giustizia e l’eguaglianza non siano