In via Pertini siringhe abbandonate tra strada e marciapiedi

TERMOLI. Fate attenzione a dove mettete i piedi, soprattutto i bambini. Che non raccolgano da terra, soprattutto. Due le segnalazioni che ci sono state fatte in poche ore da altrettanti cittadini e lettori: in via Pertini sono state rinvenute diverse siringhe e peraltro gettate via appena dopo l'uso.

Un focolaio di possibile infezione per chiunque ne venisse a contatto e che dimostra in modo lampante il dilagare del fenomeno della tossicodipendenza e dell'uso di sostanze stupefacenti.