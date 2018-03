Falsi ispettori della raccolta differenziata, allarme anche a Campomarino

CAMPOMARINO. Non soltanto a Termoli in azione i finti ispettori della raccolta differenziata. Un messaggio di cautela e di allarme è stato inviato dal Comune di Campomarino. «Si informano i cittadini che in paese si aggirano delle persone che, spacciandosi per agenti del controllo della differenziata o con altre scuse, entrano nelle case e tentano di raggirare gli anziani per rubare.

E' un tentativo di truffa! Sono stati già allertati Carabinieri e Polizia Municipale. Si invitano i cittadini a non aprire e a segnalare le situazioni sospette alle forze dell'ordine».