Quasi 150 controlli dell'Arma tra persone, veicoli e locali pubblici

TERMOLI. Durante la scorsa notte, i Carabinieri della compagnia di Termoli hanno effettuato servizi straordinari di controllo del territorio, con l’impiego di militari in uniforme e in abiti civili, al fine di scongiurare i reati contro il patrimonio, nonché quelli in materia di sostanze stupefacenti.

L’attività degli uomini dell’Arma è stata orientata anche al contrasto delle violazioni alle norme relative alla tutela della sicurezza stradale.

Durante il servizio sono stati controllati 62 mezzi, 82 persone, nonché 2 esercizi pubblici. Complessivamente sono state elevate 2 contravvenzioni al codice della strada.