Picchia al volto la sua compagna più volte, 40enne arrestato dai Carabinieri

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Ancora uomini capaci impunemente di vessare e alzare le mani contro compagne e conviventi. L’ultimo della serie si è distinto – per modo di dire – nel fare bruto e animalesco nella notte tra venerdì e ieri. Una lite finita male, per lui di più, che è finito in cella, ad arricchire il parco detenuti. L’uomo, un 40enne di origini siciliane, già noto alle forze dell’ordine per altri tipi di precedenti ha picchiato la convivente durante un litigio in casa per futili motivi durante la notte, ma la giovane è riuscita a comporre il 112 e a far arrivare Carabinieri che lo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia.

L'episodio è avvenuto nell’abitato di San Giacomo degli Schiavoni. Era notte inoltrata quando l'uomo di circa 40 anni ha iniziato a discutere animatamente con la consorte arrivando poi a colpirla più volte al volto. La lite non è passata inosservata in paese a seguito dell'intervento dei Carabinieri. La donna ha denunciato il convivente ai militari in quanto già vittima di percosse durante altre discussioni. L'uomo, residente in paese, è stato condotto in Caserma a Termoli dove a conclusione delle formalità di rito è stato tratto in arresto e condotto in carcere a Larino.