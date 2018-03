Parcheggi riservati ai disabili occupati selvaggiamente

TERMOLI. Incivili a ogni ora del giorno e specie all’uscita da scuola.

Riceviamo e pubblichiamo uno sfogo da parte di una madre che ha una figlia disabile.

«Buongiorno sono una signora di Termoli che ha una figlia disabile, con un cartellino sulla mia auto, e ogni giorno mi ritrovo a combattere la mia battaglia all’uscita di scuola della mia seconda figlia in via Maratona alle 16.

Lì c è un unico parcheggio dei disabili che si trova proprio davanti scuola ma io in due anni che porto mia figlia a scuola si e no ne avrò usufruito 4/5 volte in quanto è sempre occupato da persone che la disabilitá ce l’hanno in testa.

Purtroppo sono costretta a parcheggiare alla farmacia Cappella, prendere mia figlia in braccio sotto la pioggia, sotto la neve, sotto il vento e andare a prendere la mia seconda figlia o portarmi mia figlia più grande, così una rimane in macchina e uno può parcheggiare.

Ho già chiamato i Vigili al telefono la bellezza di 6 volte e ogni volta che chiamo mi risponde una persona diversa che non sa mai niente delle mie segnalazioni, ma nessuna pattuglia è mai venuta perché nessuna pattuglia era mai disponibile, allora ho fatto le foto e sono andata personalmente al comando, ma non hanno voluto vedere manco le foto perché ci vuole una pattuglia che becchi quella persona in quel momento, quindi praticamente non si è fatto ancora niente si sono lavati le mani e hanno detto che devo chiamare 10 minuti prima dell’apertura della scuola.

Il problema non è solo davanti scuola, il problema sussiste dappertutto, degli esempi? Vai a fare la spesa allo Scrigno, chi trovi sul parcheggio dei disabili chi ci trovi in quel parcheggio? Per non parlare della Fontana, davanti la Fabbrica del nuoto o al centro di Termoli. Dato che non riesco a farmi ascoltare, avendo una bambina disabile al 100% e immaginiamo a tutte le persone disabili anziani, è il caso di denunciare pubblicamente tutto questo».