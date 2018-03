Via delle Magnolie, anziana vedova disperata: la TeAm non passa da oltre un mese

TERMOLI. In via delle Magnolie 248 un diritto sacrosanto come quello di potersi veder ritirare i rifiuti, perfettamente conferiti e altrettanto pagati con la Tari viene alienato.

Abitare in periferia ed essere ostaggi di un servizio inefficiente e inefficace.

Immondizia lasciata per settimane fuori dall’abitazione, regolarmente conferita, che rimane lì a giacere (e puzzare) a causa dei netturbini della Teramo Ambiente che negli ultimi mesi fanno davvero quello che vogliono. In via delle Magnolie 248, caseggiato isolato ubicato in mezzo ai quartieri di Santa Maria degli Angeli e Colle Macchiuzzo, c’è una signora anziana, vedova, disperata per questo disservizio insopportabile. E’ più di un mese che gli operatori ecologici della TeAm non ritirano più il pattume e lei non sa più a chi rivolgersi. Non passano di frequente, ma quando lo fanno sembrano dimenticarsi di questa utenza domestica.

Nei dintorni a bearsi della situazione ratti, mosche e cani randagi.

Nell'ultimo Consiglio comunale l'assessore all'Ambiente Florio e lo stesso sindaco Sbrocca hanno ammesso come il servizio in scadenza sia ormai non al 100% e che comunque non manca il livello di controllo dell'amministrazione, su questo caso specifico ci attendiamo una risposta, tempestiva. Oltre all'immediato ritiro dei rifiuti.