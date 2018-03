Discariche abusive in Basso Molise scoperte dai Carabinieri

LARINO. Continua il lavoro dei Carabinieri della Compagnia di Larino, volto alla vigilanza e al controllo del territorio al fine di contrastare, tra le altre illegalità diffuse, anche l'illecito abbandono dei rifiuti speciali.

A tal proposito i Carabinieri della stazione di Santa Croce di Magliano hanno individuato due aree in contrada “colle Consumo”; mentre quelli di Guardialfiera ne hanno individuata una sotto il viadotto “Cascina”, dove erano stati lasciati da persone, in via di identificazione, cumuli di rifiuti consistenti in materiale ferroso, plastica, pneumatici, mobili, calcinacci e altri di varia natura.

I militari hanno provveduto a segnalare la situazione ai sindaci dei Comuni interessati, i quali provvederanno ad incaricare una ditta specializzata per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti e per il ripristino dello stato dei luoghi.

Le attività di controllo proseguiranno per identificare le persone che abbandonano i rifiuti e procedere nei loro confronti in base alla normativa vigente che punisce con sanzioni amministrative e penali (a seconda della gravità del fatto) gli autori di tali illeciti comportamenti.