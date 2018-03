Schivare le truffe, anziani a rapporto dai Carabinieri

LARINO. Martedì scorso, 13 marzo, nel pomeriggio, si è tenuto l'incontro con l'Arma dei Carabinieri della compagnia di Larino in cui si è parlato di truffe agli anziani. Molte le persone presenti all'incontro, soci Lions, tra cui presente anche Stefano Maggiani, Presidente di zona, che ha evidenziato alcune carenze legislative nella tutela delle persone vittime di truffa. L'intervento è stato condotto dal maresciallo maggiore Giovanni Biondi e dall'appuntato scelto Leonardo De Cristofaro che hanno tenuto a sottolineare come il fenomeno non interessi solo la popolazione anziana ma sia ben più esteso.

Sono stati descritti i tipi di truffe più diffuse nel territorio ma anche alcune più bizzarre che sono state messe a frutto in Molise e sono stati spiegati gli escamotage che i truffatori adoperano per ingannare i malcapitati, i quali spesso vengono seguiti da giorni negli spostamenti e nelle abitudini di vita prima di essere truffati. Molte truffe avvengono "a distanza" ovvero telefonicamente e questo rende difficile rintracciare i truffatori che utilizzano nomi fittizi e numeri di telefono intestati a persone ignare di tutto. Per questo, bisogna essere diffidenti nei confronti di persone non conosciute o situazioni sospette e non esitare a contattare celermente le forze dell'ordine sia nei casi in cui ci sia il sospetto di una truffa che nei casi in cui il danno è già avvenuto perché spesso il fattore tempo è una determinante importante nella risoluzione della truffa.