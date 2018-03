Avvelenano i gatti a San Giacomo degli Schiavoni

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Ancora una volta ci segnalano episodi di avvelenamento di gatti a San Giacomo degli Schiavoni.

Una faccenda che dopo quanto accaduto con i bocconi avvelenati a Petacciato e anche il vandalismo sulla colonia felina di Campomarino, meriterebbe un approccio di natura investigativo. Analoghi episodi anche a Ururi e a Guardialfiera.

«Buongiorno sono una vostra abituale lettrice ed una cittadina di San Giacomo degli Schiavoni. Vi avevo già contattati nel mese di novembre 2017 per lo stesso motivo. Mi ritrovo nuovamente con una gatta avvelenata e che spero vivamente si salvi! Qualcuno si continua a divertire ad avvelenare i gatti in via Tevere a San Giacomo degli Schiavoni! Vorrei che voi denunciaste nuovamente questa cosa maledettamente schifosa che certe persone continuano a mettere in atto nei confronti di piccoli animaletti indifesi affinché questa pratica si possa arrestare!»