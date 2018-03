Acquistò le quote dello Zuccherificio coi soldi della Regione, condannato Remo Perna

ISERNIA. Tribunale penale agli antipodi del Tar Molise sulla vicenda dello Zuccherificio del Molise.

Se i giudici amministrativi del capoluogo solo qualche mese fa annullarono gli atti che portarono la Regione Molise a estromettere con l’aumento di capitale il socio privato, nel 2012, il tribunale di Isernia, invece, ha condannato a quattro anni, con l’interdizione dai pubblici uffici per cinque, l’ex patron Remo Perna.

Quello che si è concluso ieri è uno degli stralci dell’inchiesta sullo Zuccherificio del Molise, che ha visto tronconi di processo in ognuno dei tre palazzi di giustizia del Molise.

Secondo il tribunale pentro, Remo Perna è colpevole di riciclaggio. I fondi ricevuti per altre due società vennero utilizzati per l’acquisto della quota privata allora in mano allo storico partner Tesi, che da decenni guidava lo Zuccherificio del Molise. Perna acquistò il 37,74% delle quote e divenne gestore della fabbrica.

In sede civile dovrà anche essere quantificato il risarcimento del danno a vantaggio della Regione.