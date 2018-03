Evade dai domiciliari e guida senza patente, arrestato un cinquantenne

TERMOLI. Durante lo scorso week-end, i Carabinieri della Compagnia di Termoli hanno svolto un servizio di controllo straordinario del territorio, finalizzato a prevenire e reprimere i reati predatori, contro la persona, nonché quelli in materia di sostanze stupefacenti.

L’attività degli uomini dell’Arma, impegnati sia in uniforme che in abiti civili, è stata orientata anche al contrasto delle violazioni alle norme del codice della strada.

Durante il servizio sono stati controllati 68 mezzi, 89 persone, nonché 4 esercizi pubblici. Complessivamente sono state elevate 2 contravvenzioni al codice della strada.

Durante il servizio, pianificato dal Comando Compagnia, è stata arrestata una persona mentre un’altra è stata deferita in stato di libertà.

Nello specifico, a Termoli, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza per evasione un uomo di cinquant’anni. Lo stesso, benché si trovasse in regime di arresti domiciliari disposti dall’Autorità Giudiziaria è stato fermato mentre circolava tranquillamente nelle vie centrali della città alla guida di un’autovettura, peraltro senza patente di guida poiché ritirata.

L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato associato alla casa circondariale di Larino.